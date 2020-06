Il Milan batte la Roma e aggancia il Napoli, che ora può accorciare sui giallorossi

Il successo dei rossoneri vale il momentaneo sesto posto insieme alla squadra di Gattuso che vincendo contro la Spal si porterebbe a tre punti dalla Roma

Vittoria pesantissima del Milan in ottica Europa, contro la Roma nella prima gara della domenica. A San Siro, la squadra di Stefano Pioli si è imposta per 2-0 con le reti del solito Rebic e di Calhanoglu (su rigore), entrambe nella ripresa, nonostante l’assenza di Zlatan Ibrahimovic che non è stato rischiato. I rossoneri così agganciano momentaneamente il Napoli al sesto posto in classifica, ma con una partita in più.

Gli azzurri avranno l’opportunità di ristabilire le distanze battendo la Spal, e accorciare anche nei confronti dei giallorossi che in caso di successo sugli emiliani disterebbero soltanto tre punti.