Messi reagisce a una brutta entrata, l’arbitro fa finta di niente

C’era una volta il compito Messi. Non c’è più da un po’. Una metamorfosi cominciata nella ultima Coppa America in cui si beccò una squalifica di tre mesi per aver accusato la Conmebol (la Uefa sudamericana) di corruzione per favorire il Brasile.

Ieri sera, nello 0-0 in casa del Siviglia di Lopetegui, nel primo tempo ha reagito così a una brutta entrata nei suoi confronti del brasiliano Diego Carlos. Entrata a gamba tesa, effettivamente pericolosa. Messi non ci ha pensato due volte, lo ha affrontato e scaraventato a terra con una spinta. Il calciatore del Siviglia si è anche lasciato cadere sperando in un provvedimento dell’arbitro che però non ha minimamente pensato di ammonire Messi. Né tantomeno Carlos per la tentata entrata.

Con l0 o-o il Barcellona resta in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sul Real Madrid che però domenica sera potrebbe tornare in testa alla classifica in caso di vittoria in casa della Real Sociedad. Andrebbe in testa perché in vantaggio negli scontri diretti sugli uomini di Stién.