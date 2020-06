Meret: “E’ una coppa meritata, sono orgoglioso di far parte di questo gruppo”

Il Napoli ha vinto la Coppa Italia. Ai microfoni della Rai, subito dopo la partita, si è presentato, visibilmente emozionato, Alex Meret, uno dei principali protagonisti della finale, finita ai rigori.

“E’ un’emozione veramente grande. Abbiamo fatto un grande percorso, abbiamo sofferto in tanti momenti, giocato in altri: E’ una coppa meritata, siamo contenti, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, sono veramente orgoglioso di far parte di questo gruppo”-.

Cosa vi hanno detto alla fine della partita De Laurentiis e Gattuso?

Su Buffon:

“Gigi è ancora il numero uno, ha salvato tre o quattro palloni anche stasera veramente importanti, per me è un orgoglio e un onore giocare in partite come queste contro quello che è stato il mio idolo, E’ una cosa che mi rende ancora più orgoglioso ed emozionato”