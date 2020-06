Mauro: “Che bello il gol di Mertens. Vedere Eriksen rincorrere Insigne è stato ridicolo”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Massimo Mauro.

“La partita contro l’Inter è stata ben letta dal Napoli, che ha giocato con umiltà ed intelligenza. Napoli-Juve sarà la stessa partita. La Juve sulla carta è più forte però ha dimostrato difficoltà a far gol contro il Milan anche in 10. Potrebbe essere la partita del Napoli, dei giocatori veloci e brevilinei. È una partita non scontata. Che bello il gol di Mertens. È stato divertente quel gol. Vedere Eriksen rincorrere Insigne è stato un po’ ridicolo. Con due passaggi il Napoli però è riuscito ad essere efficace. Si è difeso con ordine. Il Napoli potrebbe ripetere la stessa partita con la Juve, speriamo. Politano-Mertens-Insigne? Callejon mi piace moltissimo e i suoi movimenti non sono mai banali. Politano però palla al piede può creare cose importanti. Non so quanto possa cambiare se gioca l’uno o l’altro. Spero presto di vedere i tifosi allo stadio”.