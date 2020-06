Duro comunicato del club: “Esiste ancora il pericolo di una seconda ondata e così rischiamo di vanificare tutto. Quando si potrà, faremo una parata, ma ora priorità alla salute”

Un’euforia comprensibile, quella per vittoria di un titolo che a Liverpool mancava da trent’anni. Ma i festeggiamenti nella città inglese sono stati senza controllo e rispetto delle basilari norme di sicurezza per fronteggiare la diffusione del coronavirus. Per questo motivo, il club ha espresso una ferma condanna verso la condotta dei propri sostenitori, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

Nel corso dell’ultima settimana il Liverpool ha collaborato con le istituzioni cittadine per ricordare alle persone che la regione è ancora troppo colpita dalla pandemia di coronavirus, chiedendo di festeggiare la vittoria della Premier League in modo sicuro. Diverse migliaia di persone si sono presentate al Pier Head lo scorso 26 giugno e alcune hanno scelto di ignorare il distanziamento sociale mettendo a rischio la pubblica sicurezza. La nostra città è ancora in crisi e questo comportamento è del tutto inaccettabile. Il potenziale pericolo di una seconda ondata di Covid-19 esiste ancora e dobbiamo lavorare insieme per assicurarci di non vanificare tutto ciò che è stato fatto dalla regione durante il lockdown. Quando sarà sicuro farlo, lavoreremo tutti insieme per organizzare una parata per la vittoria. Fino a quel momento, la sicurezza della città e della gente continua ad essere la nostra priorità numero uno.

Stesso contenuto anche nella nota diffusa dal capo della polizia del Merseyside, Andy Cooke, sul suo account Twitter.

The scenes in the City last night were totally unacceptable. Please see my attached statement. @MerseyPolice pic.twitter.com/z5TBWi2jGy — Chief Con Andy Cooke (@MerPolChiefCon) June 27, 2020