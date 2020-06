La bergamasca Foppapedretti produrrà culle, passeggini, ciucci col simbolo del Napoli

Sul Corriere Bergamo l’accordo di marketing stretto dal Napoli con Foppapedretti. L’azienda bergamasca fabbricherà prodotti per la prima infanzia griffati con logo e colori della squadra partenopea.

Tra pochi giorni, sbarcherà nei negozi una linea di carrozzine, passeggini e seggiolini per auto ma anche seggioloni rigorosamente personalizzati con l’azzurro e il ciuccio, simbolo del Napoli. Il quotidiano riporta le parole del presidente dell’azienda, Luciano Bonetti.

«Quando ci è stato proposto il progetto, abbiamo subito accettato la sfida: perché fare squadra è fondamentale per noi, e una partnership tra due storie italiane di successo non può che essere vincente. Siamo un marchio italiano, con una storia di oltre 70 anni, molto presente nelle case degli italiani grazie a prodotti utili, funzionali e durevoli nel tempo. Ci è sembrato naturale unire la nostra esperienza nei prodotti per la prima infanzia con la passione e il calore che una squadra calcistica come il Napoli da sempre rappresenta. Non solo, ma la Campania è una regione ad alto tasso di natalità».