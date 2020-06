Kiss Kiss Napoli: Napoli-Juve, Mertens sarà in campo

Secondo la radio ufficiale del club, l’attaccante belga stringerà i denti e proverà a giocare. Accanto a lui Insigne e Callejon

Chi sarà il centravanti, stasera, nel Napoli? Mertens, alle prese con un leggero affaticamento che avrebbe dovuto tenerlo lontano anche contro l’Inter oppure Milik? Secondo quanto riporta la redazione di Kiss Kiss Napoli, sarà Mertens a muoversi al centro dell’attacco azzurro. Ai suoi fianchi ci saranno Insigne e Callejon, al quale in semifinale Gattuso aveva preferito Politano.

Il folletto belga stringerà i denti ma sarà in campo. Come del resto anticipato anche dalla Gazzetta questa mattina. Ciro non vuole perdersi la serata, vuole viverla da protagonista.