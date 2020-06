Il decisionismo di De Laurentiis fondamentale per non perdere i big del Napoli

Secondo la Gazzetta infatti, se la mano di Gattuso si è vista nel gioco del Napoli, quella di De Laurentiis è stata fondamentale per non lasciar partire giocatori come Zielinski e Fabian Ruiz

Se la mano di Gattuso si è vista nel Napoli in campo, dal momento che il tecnico ha saputo ridare gambe e compattezza al gruppo, non è stata da meno quella del presidente De Laurentiis. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti il decisionismo del patron azzurro ha permesso al Napoli di non perdere per strada i suoi pezzi da 90