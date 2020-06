Il Barcellona preme per le partite a porte aperte entro la fine del campionato

Il club ha preparato una relazione per convincere il governo. L’obiettivo è portare al Camp Nou un terzo degli spettatori, ovvero 29mila tifosi

Il Barcellona ha tutta l’intenzione di tornare a giocare in presenza del pubblico in questa stagione. Lo scrive Ok Diario. Il club sta preparando una relazione da presentare al governo per convincerlo della fattibilità della cosa. Si tratta di uno studio redatto dal medico del club Joan Bladé, che mira a riempire almeno un terzo del Camp Nou con i tifosi prima della fine del campionato. Si tratterebbe di 29mila spettatori.

Nel rapporto preparato dal Barcellona, ​​viene chiarito che i tifosi sarebbero distribuiti strategicamente sugli spalti, rispetterebbero le distanze di sicurezza e seguirebbero il protocollo preparato dal ministero della Sanità.

Visto che la Bundesliga e il resto d’Europa hanno optato per le partite a porte chiuse, sembra impossibile, scrive Ok Diario, che la richiesta del Barça possa essere accettata. Ma in Catalogna può succedere di tutto.