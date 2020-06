Djokovic inguaia anche l’NBA: positivo Jokic, ma Denver spera di portarlo nella bolla

La star dei Nuggets era stato al torneo nei Balcani organizzato dal serbo. E intanto ci sono altri due positivi tra I Phoenix Suns

Non solo il tennis. Il torneo-focolaio organizzato da Djokovic nei Balcani finisce per inguaiare anche il basket NBA. Nikola Jokic, la star dei Denver Nuggets è risultato positivo al coronavirus dopo aver partecipato all’esibizione tennistica di Belgrado.

Jokic non è un comprimario, è il centro di una squadra che punta su di lui per raggiungere i playoff nella ripartenza in Florida. I Nuggets però sperano ancora di poterlo comunque portare con sé quando dal 7 al 9 luglio si metteranno in viaggio verso Orlando.

Ma la situazione epidemica disastrosa in molti stati americani potrebbe avere delle serie ripercussioni sulla ripresa dell’NBA. Due giocatori dei Phoenix Suns — scrive Sky riportando The Arizona Republic — sono risultati positivi al test, ma la loro identità non è stata finora comunicata. Come conseguenza immediata gli allenamenti della squadra sono stati momentaneamente sospesi. I casi di coronavirus confermati in Arizona hanno visto un’impennata nei primi venti giorni di giugno, sempre sopra le mille unità. Il numero ha superato quota duemila negli ultimi cinque giorni, fino ad arrivare a quota 3.001 venerdì scorso,