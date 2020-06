Diritti tv, una sentenza vieta l’esclusiva Sky su Internet e deprezza il calcio italiano

Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar. Cambia il quadro per il prossimo triennio dei diritti tv, Sky dovrà rivedere i propri investimenti

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar. Sky non può trasmettere in esclusiva per tre anni il calcio su Internet. In attesa di contro-ricorsi, scrive il Corriere dello sport:

La certezza è che quanto stabilito dal Consiglio di Stati avrà un impatto sul prossimo bando per i diritti tv quello per il triennio 2021-24. Il rischio concreto è che la Serie A possa valere meno.

Viene meno la possibilità di vendere il prodotto in esclusiva. La Lega, scrive il Corsport, nonostante i rapporti decisamente più freddi, stava preparando un pacchetto di esclusiva totale per il triennio 2021-2024 e Sky (Comcast) era pronto a investimenti importanti. Così, però, cambia tutto. Anche se di concorrenza reale non è che ci sia troppa.