De Luca annuncia: “Dal 22 la mascherina non sarà più obbligatorie all’aperto”

“In Lombardia sono ancora attivi 306 focolai, una situazione pesante. Nei giorni scorsi in Campania abbiamo avuto 2 nuovi contagi in Vallo Di Diano, uno dei contagiati negativo fino a 40 giorni fa, oggi positivo e asintomatico. Indagine su apertura zone rosse in Lombardia: noi senza dibattito abbiamo messo in quarantena e deciso zona rossa. Anticipato di 15 giorni decisioni prese dal Governo e questo ci ha salvato.

Oggi l’indice di contagiosità Campania è il più basso d’Italia così come quello di mortalità. Oggi l’epidemia è marginale. Ma prepariamoci a un ritorno e a tornare a essere la Regione più efficiente d’Italia. Abbiamo avuto un quarto dei decessi del Veneto. Riaprono nei prossimi giorni le sale bingo e le sale scommesse, così come le discoteche per ristorazione e bar, non per il ballo. Apriamo le attività di spettacolo all’aperto anche con più di 1000 spettatori e nei locali chiusi lo faremo in base a capienza.