CorSport: a gennaio il Napoli avrebbe ceduto Lozano a Benitez per avere Carrasco

Il club ha intenzione di rimettere il messicano sul mercato. I cinquanta milioni spesi per acquistarlo non possono essere dilapidati

La rivoluzione, nel Napoli, a fine stagione, riguarderà soprattutto l’attacco. Andranno via Milik, Callejon, sempre più proiettato verso la Spagna, e Llorrente. Ma la rivoluzione contemplerà anche Hirving Lozano. Il Corriere dello Sport scrive:

“I cinquanta milioni di Lozano non possono essere dilapidati e il Napoli tenterà di rimettere immediatamente sul mercato il suo attaccante, che a gennaio avrebbe anche ceduto in Cina, a Benitez, per avere Carrasco”.