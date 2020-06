CorMez: vicina l’intesa per i rinnovi di Di Lorenzo e Mario Rui

L’agente dei calciatori, qualche giorno fa, aveva parlato di intoppo nell’accordo, ma dovrebbe essere tutto risolto

Qualche giorno fa, intervenendo in radio, Mario Giuffredi, l’agente di Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo, aveva parlato di piccoli intoppi negli accordi di rinnovo. Giuffredi si era però detto ottimista sulla possibile soluzione, visto che in passato non ci sono mai stati problemi con De Laurentiis.

E così dovrebbe essere, secondo quanto scrive il Corriee del Mezzogiorno.

“Infine buone notizie dalle trattative per i rinnovi di Di Lorenzo e Mario Rui, le parti sono molto vicine all’intesa”.