L’agente di Mario Rui e Di Lorenzo: “C’è stato qualche disguido per il rinnovo”

A Radio Punto Nuovo, ha parlato Mario Giuffredi, agente di Mario Rui e Giovanni di Lorenzo (e di Hysaj). Ha accennato ad alcuni problemi relativi al loro rinnovo con il Napoli. Problemi che si è detto certo che troveranno una soluzione nella trattativa con il presidente De Laurentiis. Con il quale ha dichiarato anche di non aver mai avuto alcun tipo di problema.

“Non ho mai avuto nessun tipo di problema con De Laurentiis, tutto ciò che ho fatto l’ho sempre portato in porto con la felicità di tutti. C’è stato qualche disguido per Mario Rui e Di Lorenzo, ma di certo non cambio idea sulla persona. Sono convinto che si troveranno gli accordi”.