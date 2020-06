Coppa Italia, i convocati della Juve: ci sono Chiellini, Ramsey, Demiral e Higuain

Il club bianconero ha ufficializzato la lista dei 27 per la finale di domani sera. Sarri ha già escluso che il Pipita possa giocare

La Juventus ha ufficializzato la lista dei 27 convocati per la finale di domani sera contro il Napoli, per la Coppa Italia. Tornano a disposizione Chiellini, Ramsey, Demiral e Higuain, il grande ex. Tutti avevano mancato l’appuntamento contro il Milan. Soltanto domani Maurizio Sarri deciderà se potranno effettivamente scendere in campo anche loro oppure se sarà preferibile tenerli ancora a riposo in vista della ripresa del campionato. Oggi in conferenza stampa il tecnico ha escluso che Higuain possa essere impiegato.

Questo l’elenco dei convocati.

Portieri Szczesny, Buffon, Pinsoglio

Difensori: Chiellini, De Ligt, De Sciglio, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Muratore.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia.