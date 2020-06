L’allenatore dell’Inter alla Rai:

Antonio Conte: «Nelle due partite noi meritavamo molto di più. Stasera ho pochissimo da rimproverare. È questa la strada giusta, aggressivi in fase di non possesso, abbiamo creato tanto, potevamo essere più cattivi sotto porta, Ospina ha compiuto parate strepitose. Il gol subito è stata una leggerezza che potevamo evitarci. Ma siamo soddisfatti. Abbiamo fatto noi la partita, abbiamo dominato in lungo e in largo