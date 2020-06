Chiellini: “Owen e Shevchenko? Grandi, ma non certo più di Totti”

Quel Pallone d’Oro avrebbe davvero potuto vincerlo, prima dell’egemonia degli alieni. Lo hanno dato a giocatori come Owen o Shevchenko,

Nella sua autobiografia, “Io, Giorgio”, Giorgio Chiellini parla anche di Francesco Totti e del Pallone d’Oro.

“Un grandissimo con cui ho giocato ma quasi soltanto da avversario è Francesco Totti. In Nazionale lo avevo intravisto in un paio di partite prima dei Mondiali 2006, poi lui lasciò l’azzurro. Comunque, tra Juve e Roma non ci siamo fatti mancare niente. Francesco è stato immenso, davvero, ed è stato un peccato non vederlo esibirsi anche su altri palcoscenici, però dal punto di vista romantico è stato bellissimo che lui abbia dedicato tutta la sua vita alla Roma. Alla fine ha vinto molto meno di quanto avrebbe potuto, lui era da Pallone d’Oro, e forse si è negato in parte quella crescita che arriva da ogni cambiamento. Ma chi pensa che sia stata una scelta di comodo non ha capito niente: è stata soltanto una scelta d’amore. Quando non vinci, può passarti per la testa di cercare altrove le opportunità per farlo, ma Totti è un ‘romano de Roma’ come nessuno, e questo spiega perché non si sia mosso da lì”.