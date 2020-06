Calcagno (Aic): “Callejon? Nessuno può imporre alle parti di prolungare il contratto”

A Radio Marte: “Multe? I collegi arbitrali non si sono formati, al momento nessun aggiornamento. Partite in notturna? Abbiamo chiesto solo di eliminare lo slot del pomeriggio, non di posticipare quello della sera”

Il vicepresidente dell’Assocalciatori, Umberto Calcagno, ha parlato del caso Callejon ai microfoni di Radio Marte

“La Fifa è stata chiara fin dal principio nel comunicare che nessuno può imporre alle parti di continuare oltre la data prevista dal contratto. Non solo Callejon ma anche il Napoli potrebbe non trovare l’accordo con il calciatore. E’ una situazione nella quale non si può incidere oltre un certo aspetto. Ci sono delle regole chiare: se Callejon andrà via a giugno non può giocare in un’altra squadra a meno che non sia quella non abbia iniziato una nuova stagione. C’è un interesse del sistema che le società continuino con la stessa rosa con la quale avevano iniziato l’anno, ma le norme del nostro Paese e le quelle interne al nostro sistema calcistico ci impediscono nel fare di più”.