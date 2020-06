Bologna, giocatori e staff rinunciano ad un mese di stipendio

Lo comunica il club con una nota sul suo sito web, in cui si complimenta con giocatori e tecnici per il senso di responsabilità dimostrato

I giocatori e lo staff tecnico del Bologna hanno deciso di rinunciare ad un mese di stipendio per andare incontro alla Società viste le conseguenze dell’emergenza sanitaria sui conti del club. Lo comunica lo stesso Bologna con una nota sul suo sito ufficiale. Nel comunicato, il club si complimenta con i suoi tesserati per il senso di responsabilità dimostrato.

Il Bologna Fc 1909 comunica che, in considerazione della lunga sosta imposta dall’emergenza sanitaria, i calciatori della Prima Squadra e lo staff tecnico hanno dato, come i dirigenti, la loro disponibilità alla riduzione dell’emolumento annuo, in misura di una mensilità.

La Società esprime apprezzamento per il senso di responsabilità dimostrato anche in questo momento dai calciatori e dai tecnici.