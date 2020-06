Ascierto: “Non ho mai rinnegato la mia fede bianconera, ma a De Laurentiis do 10 e lode”

l professor Paolo Ascierto, oncologo dell’ospedale ‘Pascale’ di Napoli, ha parlato radio Marte dei numeri positivi della Campania in relazione all’emergenza del coroanvirus, ma anche di calcio

Sull’apertura degli stadi

“I numeri stanno andando nella giusta direzione, ma ci sono alcune regioni del Nord, come Piemonte, Lombardia e Liguria, dove l’infezione circola ancora. Le terapie intensive funzionano meglio, ma è impossibile pensare ad una riapertura degli stadi in queste regioni. Vedremo a settembre o ottobre. Il calcio può fermarsi per i nuovi positivi o per la furbizia dei presidenti? Dico soltanto per i nuovi positivi, mi piace un calcio pulito e senza sotterfugi”.