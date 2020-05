Varriale: “Mertens è una bandiera del Napoli”

Il ritrovato amore tra Dries Mertens e Napoli è decisamente una buona notizia per il Napoli e anche per i tifosi che hanno ritrovato il loro “Ciro”. Si aspetta ancora l’ufficialità, ma, dopo le insidie di Inter e Chelsea, Mertens ha finalmente deciso e il rinnovo è oramai solo questione di giorni.

Il giornalista di Rai Sport, Enrico Varriale, ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli la scelta dell’attaccante belga

“Mi sembra un’ottima notizia per i tifosi, ha sposato la causa napoletana ed è uno che Napoli la vive. È una bandiera Mertens, anche se non ha cominciato nel Napoli ma nel Napoli si è consolidato. C’è la conferma che esistono anche valori diversi rispetto a quelli solo economici, finisse così sarebbe una bella notizia per i tifosi del Napoli”.