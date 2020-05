Tuttosport: “sponsor contrari allo spegnimento del segnale tv”. Ma se Sky non paga…

Settimana decisiva per le partite in chiaro. Tuttosport scrive che Spadafora chiede diretta gol oppure una partita. Sempre che Sky paghi

Tuttosport dedica un articolo alla spinosa questione dei diritti tv e delle partite in chiaro. Il ministro Spadafora propone due opzione: o diretta gol in chiaro alle 19.15 (orario in cui, presumibilmente, saranno trasmesse più partite), oppure una partita in chiaro. Quasi una riedizione – riveduta e corretta – del tempo della partita domenicale che veniva trasmesso in registrata alle 19.

Secondo Tuttosport, adesso le resistenze di Sky e Lega dovrebbero essere meno forti. Per il quotidiano torinese, difficilmente si arriverà allo spegnimento del segnale nelle ultime sei giornate di campionato – così come ipotizzato dai club più barricaderi nel caso in cui Sky dovesse non pagare.

Per Tuttosport, gli sponsor sarebbero contrari allo spegnimento del segnale tv. Per loro, ci sarebbe un danno ulteriore oltre a quelli che hanno già patito in questi mesi con lo stop al campionato.

Ecco perché inizia a farsi strada l’idea di trasformare le gradinate vuote, a causa delle porte chiuse, in uno spazio da riempire con maxi-teloni pubblicitari per gli sponsor. Sarebbe un modo per venirsi incontro in un momento difficilissimo e attrarre nuove aziende. All’estero qualcuno ci ha già pensato.

Certo, aggiungiamo, è difficilmente ipotizzabille – per non dire impossibile – che la Lega regali le partite a Sky.