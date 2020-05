Spadafora: «Lunedì 25 riceverò il protocollo della Federcalcio per il campionato»

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato a “La Vita in diretta” su Rai Uno sulla riapertura delle palestre e lo sport al chiuso che partirà lunedì

“Sicuramente con le cautele necessarie è possibile riaprire in sicurezza. C’era il desiderio degli italiani di ricominciare. Tutti i centri stanno adottando i protocolli come stiamo controllando e così è utile anche per migliorare l’umore e socializzare”.

Riparte il campionato di Serie A?

“Pochi minuti fa abbiamo pubblicato ufficialmente il protocollo che consente alle squadre della Figc di riprendere gli allenamenti. Ma la seconda novità è che ho appreso che lunedì 25 riceverò dalla Figc il protocollo per la ripresa del campionato . Lo trasferirò immediatamente al comitato tecnico scientifico per fare in modo di arrivare all’incontro del 28 avendo tutto in mano per poter decidere se ci sono le condizioni di riprendere e quando”.

È ottimista?

“Voglio essere ottimista perché voglio essere ottimista per la ripresa di tutto il Paese. Ho detto no quando contavamo centinaia di morti ma è ovvio che se riparte tutta l’Italia non può non ripartire tutto lo sport e anche il calcio. Se non avessimo avuto la linea dura, oggi non potremmo essere ottimisti”.

Ha annunciato il piano di sostegno di un miliardo per lo sport