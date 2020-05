Rabiot non torna, è in sciopero per il taglio stipendi della Juve

Secondo La Stampa il centrocampista francese resta a casa sua per “protesta”, contro le riduzioni imposte dalla società

Adrian Rabiot è in sciopero. Il centrocampista francese è contrariato per il “taglio” degli stipendi deciso dalla Juventus, e a differenza dei compagni che alla spicciolata sono tornati alla Continassa per la ripresa della preparazione individuale, se ne è rimasto a casa a sua, in Francia.

Secondo La Stampa il motivo, appunto, è finanziario: a Rabiot dovrebbero essere trattenuti 7 milioni sui 28 milioni di stipendio annui. Una posizione consigliata dall’agente nonché sua madre.