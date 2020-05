“Niente calcio di venerdì e lunedì”: la giustizia spagnola blocca il calendario della Liga

Se la Liga vuole utilizzare giorni diversi dai canonici sabato e domenica deve chiedere l’approvazione alla federazione. Cioé: deve pagare

Niente calcio di venerdì o di lunedì. Si gioca solo il sabato e la domenica. Ha sentenziato così la giustizia spagnola, chiamata a dirimere uno scontro tra la Liga e la RFEF, la federcalcio sugli “slot” utilizzabili per la ripresa del campionato.

Nei piani di Tebas il campionato spagnolo dovrebbe ripartire giovedì 11 giugno con il derby di Siviglia, ma la corte ha deciso che se la Liga vuole utilizzare giorni diversi dai canonici sabato e domenica per far disputare le partite deve chiedere l’approvazione alla federazione. Cioé: deve pagare. E così il Presidente della corte Mercantil nº 2 di Madrid consiglia le parti a negoziare “in buona fede”.

La sentenza dice che la Liga è un’associazione privata che deve obbligatoriamente muoversi all’interno della struttura della RFEF. Tebes e Rubiales stanno cercando di raggiungere un accordo per “aprire” i lunedì di giugno e luglio al campionato. L’urgenza di concludere il campionato in tempi brevi implica che un accordo tra le parti non è impossibile, almeno per quanto riguarda la fine di questa stagione.

La Federazione ha emesso un comunicato nel quale si dice “molto soddisfatta” della sentenza.