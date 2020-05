Mertens per sempre. È il Totti di Napoli, l’ultimo giocatore-bandiera

DA PICCOLO TROPPO PICCOLO

Mertens a 15 anni viene fatto fuori dall’accademia dell’Anderlecht perché i tecnici lo vedono troppo piccolo. Lui questa etichetta l’ha sempre rielaborata: non troppo basso… proprio “troppo piccolo”, non pronto. È un dettaglio semantico, ma c’è tutto Mertens: l’altezza non cambia, il resto si allena. Comincia così il calvario di dimostrazioni costanti che lo accompagna per tutta la carriera. Nel 2007 viene premiato come miglior giocatore della terza Divisione belga, alla sua prima annata da titolare all’Eendracht Aalst. Non basta. Né l’Anderlecht – che l’ha allevato – né il Gent lo reputano “adatto”. Ci crede l’AGOVV Apeldoorn e lo mette agli ordini di John van de Brom. È il marzo del 2009, e prima di terminare il secondo anno lo prende per 600.000 euro l’Utrecht FC. Poiché il destino è un animale dotato di una certa ironia, debutta in Europa League contro il Napoli nel settembre del 2010, dopo aver eliminato il Celtic di Glasgow. In Olanda fa 21 gol e 34 assist in 86 partite. Lo vuole l’Ajax ma lo prende il PSV Eindhoven con Strootman, 13 milioni per entrambi. Due anni, il tempo di vincere un paio di titoli, di ritrovare il Napoli in Europa e di farsi mettere sul taccuino degli osservatori di Benitez.

Quel Dries non esiste più da un po’. L’ala dribblomane veloce e un po’ caotica, che a Napoli trova sulla sua mattonella Insigne e il suo “tiraggiro”, è una sorpresa ma non un pacco. Ha uno stile diretto e affilato. Ed è il primo tormentone che nasce e non gli si scollerà più di dosso: “Sì, ma Insigne difende meglio”. L’altro, che di questo è figlio, è “rende meglio quando entra a partita in corso”. Lo dirà esplicitamente anche Sarri, più volte, prima di scoprirlo centravanti. Benitez, che impone a Insigne una copertura quasi da terzino avanzato, non lo vede per quel che è. Il fatto è che “quel che è” non c’è ancora. È una cometa tattica ancora lontana. In tv un tecnico pronostica che “Mertens non farà più di 8 partite da titolare nel Napoli”, e almeno lui diventerà leggenda. Possiamo dirlo, non si offende: è Eziolino Capuano.

Eppure nel suo primo gol in serie A c’è già tutto, indizi ovunque. C’è il centravanti vero che, anche da esploso, definiscono ancora “falso”, figurarsi quando ancora nessuno l’ha riconosciuto. Il 30 ottobre 2013 Mertens gioca titolare a Firenze. Sull’1-1 prende palla sulla trequarti, in posizione centrale, triangolo con Higuain, entra in area e segna. Ne segnerà altri 120 in maglia azzurra. Ma quel giorno è una crepa nella storia.

Pure il secondo gol è da centravanti. Contro l’Inter di Mazzarri calcia dal limite dell’area e la “bbbutta” dentro. La “bbbutta” proprio, con tutte le “b” che l’onomatopea ci consente per calcare il concetto: forte come fanno le punte forti e alte, quelle che pensano solo al gol. Solo a quello. “Benitez ci rende migliori” dice, in quella stagione raccoglie 22.4 passaggi di media, 5 assist e 1.6 passaggi chiave a partita. Il centravanti è lì dentro, chiuso col lucchetto in una matrioska concentrata. Lo dicono persino i numeri: tira 2.6 volte in media ogni partita, solo Higuain fa meglio.

Quel Mertens lì è solo un progetto. La bozza di un giocatore che migliora sempre, come fanno i campioni a cui questa dote viene riconosciuta con tutta l’ammirazione del caso: Cristiano Ronaldo, o Federer e Nadal. L’evoluzione tattica e tecnica. L’abnegazione, lo spirito. Sempre segnando, come se fosse un binario unico in direzione Mertens 2019.

Finisce il suo primo campionato azzurro con 11 gol, da riserva nel turnover scientifico di Benitez. Nel secondo anno del tecnico spagnolo, quello abbacchiato, si ferma a 6. Tira meno (1.9 conclusioni di media), ma a parità di passaggi e di occasioni create, serve più assist: cerca insistentemente la verticalizzazione in un Napoli che estremizza la ricerca della porta attraverso l’azione manovrata palla a terra. Poi arriva Sarri.

POI ARRIVA SARRI, MA SARRI CI ARRIVA POI

Al primo anno con Sarri, Mertens è la riserva di Insigne in una formazione semi-bloccata, alla vecchia maniera. Ci sono i titolarissimi. E lui è una riservissima, di quelle brave “a entrare e spaccare le partite”. Uno sfondone tattico impronosticabile, quasi per tutti. Sarri gli concede 1086 minuti in campionato, dodicesimo minutaggio della rosa, solo 6 partite da titolare. Fa in tutto 5 gol in 31 presenze mozze, all’ombra dei record di Higuain. Poi Higuain va via, Milik si fa male subito e tocca a Gabbiadini. E ci siamo: seconda crepa nella storia.

L’intuizione di Sarri è in realtà una mossa della disperazione, ci vuole sempre un’emergenza per inventarsi una soluzione improbabile. Due le giornate di squalifica per Gabbiadini, Empoli e Juventus in calendario e il Napoli non ha un centravanti. Però ha Mertens, l’uomo che punta la porta, che usa il corpo per difendere il pallone, che segna gol mai banali, che ha un cambio di direzione improvviso che in rosa non ha uguali. Mertens ha rapidità d’esecuzione ed è anche un benedetto individualista. Uno di quelli con l’istinto di uccidere, che prova la giocata dove altri piazzerebbero una mossa più razionale e conservativa. Mertens è un centravanti, anche se non fa il centravanti. Sarri poi lo ammetterà:

“Su di lui abbiamo sbagliato tutti, me compreso, era già un attaccante centrale nato dopo un mese e noi lo ritenevamo un fenomeno a partita in corso…”

Strappato alla zona di comfort, quella a cui ancora è inchiodato Insigne, vicino alla linea laterale, Mertens prende in carico la responsabilità del ruolo, libera la creatività, aggiunge complessità ai suoi movimenti, il suo gioco si allarga in tre dimensioni. Con un’intensità fisica e mentale impressionante: una specie di frullatore in orizzontale e verticale. Gioca di prima per dare ritmo al palleggio, poi attacca la profondità dietro i difensori, fa assist geniali. Inventa potenziali occasioni dal nulla. Indossa il numero 14, quello di Cruyff, l’alfiere del calcio totale. E nel Napoli del tiqui-taca vertical sembra sempre navigare fuori dall’area di rigore a dettare le sponde per i compagni, ma poi un attimo dopo è nell’area piccola, sbucato dal prato come nella gag di Aldo Giovanni e Giacomo, quella della partitella in spiaggia.