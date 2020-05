Il Napoli ha postato il video del volo sul golfo ripreso da Luperto sul suo canale Instagram

Come per le altre città d’Italia le Frecce Tricolori hanno attraversato oggi in volo il Golfo di Napoli. Tanti i napoletani che hanno assistito allo spettacolo e il difensore del Napoli Sebastiano Luperto, ha ripreso il volo postandolo sulle storie di Instangram.

Da poco il Napoli ha postato il video sul suo canale social

