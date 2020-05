Il Telegraph: in Premier niente quarantena di squadra se un calciatore sarà positivo

La situazione sarà definitivamente chiarita domani, in una riunione con i capitani, gli allenatori e i medici sociali. Si voterà mercoledì

E’ cominciata oggi la settimana calda della Premier. In pochi giorni dovrebbe essere decisa la data di partenza del campionato. Alcuni club – come scritto da Sky Sports – spingono per partire il 26 giugno.

Il Telegraph fornisce un’ulteriore notizia: il governo avrebbe dato l’ok all’eliminazione della quarantena in Premier in caso di giocatore risultato positivo al Covid 19.

La situazione sarà definitivamente chiarita domani in una riunione con i capitani, gli allenatori e i medici sociali. Il voto definitivo ci sarà mercoledì.

La grande domanda resta quella relativa ai positivi.