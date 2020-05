De Luca: chiedo scusa al virus se non abbiamo tutti i posti in terapia intensiva occupati

Il Governatore: “Ringraziamo il Padreterno se non sono occupati. Siamo di fronte alla imbecillità totale. Continueremo a realizzarne per stare tranquilli in autunno, quando ci sarà l’influenza e il ritorno del Covid”

“Chiediamo scusa al virus se non tutti i posti di terapia intensiva sono occupati, come ha detto qualcuno. Ringraziamo il Padreterno se non sono occupati. Siamo di fronte alla imbecillità totale”.

De Luca, in diretta su Facebook, torna sulla prevenzione strutturale dell’emergenza:

“Continueremo a realizzarne per stare tranquilli per l’autunno, quando ci sarà l’influenza e il ritorno del Covid. Continueremo nel nostro programma nonostante i mesi drammatici che abbiamo avuto alle spalle e che abbiamo affrontato in modo straordinario grazie al personale sanitario, che ringrazio di cuore”.

“C’è stato il mercato nero dei tamponi. Oggi abbiamo un livello buono di lavorazione. Possiamo arrivare con il pubblico a 4-5mila tamponi al giorno. Possono farlo, ad oggi, solo le strutture pubbliche. Abbiamo aperto ai privati la possibilità dei test sierologici, ovviamente servono a darci una fotografia del passato, quanti sono i cittadini entrati in contatto con virus. Ma per l’attualità servono i tamponi normali”.