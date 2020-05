CorSport: Veretout possibile sostituto di Allan nella mediana del Napoli

Il 27enne francese, ora in giallorosso, è nel mirino da tempo e non ha fatto mistero di apprezzare molto Napoli

Allan sembra essere destinato all’addio e il Napoli ha bisogno di rimpiazzarlo. Uno dei nomi più papabili è quello di Jordan Veretout, scrive il Corriere dello Sport.

“Si va poi in mezzo al campo, lì dove ci sarebbe da rimpiazzare un Allan di nuovo sul punto di partenza. Profilo quantomeno accostabile potrebbe essere quello di Jordan Veretout, poiché il 27enne francese, ora in giallorosso, è nel mirino da tempo e non ha fatto mistero d’apprezzare molto Napoli”.