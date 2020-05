Calcagno (Aic): “I calciatori vogliono giocare, tornare alla normalità. Però non a tutti i costi”

Il vicepresidente dell’Assocalciatori, Umberto Calcagno, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Sui ritiri collettivi:

“Questa è una criticità che speriamo di risolvere. Ovvio che in caso di positività di un calciatore durante le competizioni, con il ritiro, la squadra coinvolta non potrebbe continuare a partecipare al torneo “.

Sulla data del 14 giugno come spartiacque per la ripresa del campionato.

“Niente eventi sportivi fino al 14 giugno? Ci siamo abituati a non innamorarci delle date. Dobbiamo iniziare a ragionare anche sui protocolli successivi: con quali protocolli l’eventuale ripresa verrà regolata? Le squadre affronteranno, alla ripresa, le trasferte. Pullman, aeroporti: dobbiamo iniziare a pensare ai passaggi successivi fin da adesso per non correre il rischio di renderci conto che a livello organizzativo certe situazioni non sono percorribili. Dobbiamo, in buona sostanza, ragionare adesso per evitare intoppi futuri”.