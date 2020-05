Riparte la Bundesliga: la classifica e i match della “prima” giornata

Da anni la Bundesliga non arrivava a 9 giornate dal termine con quattro squadre in 6 punti. La capolista Bayern comincia sul campo della Union Berlino

Dopo i dubbi degli ultimi giorni, il 6 maggio la Cancelliera Angela Merkel e i governatori dei Land tedeschi hanno dato il via libera alle operazioni: la Bundesliga può ripartire già dal prossimo fine settimana.

La Bundesliga, il più incerto tra i principali campionati di calcio d’Europa, può finalmente ripartire. La ventiseiesima giornata dell’equivalente tedesco della nostra Serie A, la prima post-Coronavirus, si giocherà a cavallo tra sabato 16 e lunedì 18 maggio, naturalmente a porte chiuse.

Ma ai tifosi tedeschi questo sembra già un sogno, anche se non potranno seguire i propri beniamini allo stadio. Tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, infatti, sembrava che la Bundesliga potesse non ricominciare, o quantomeno non nel breve periodo. Poi, il 6, la decisione della premier Angela Merkel, di concerto con i governatori dei lander tedeschi: il calcio può riprendere.

Bundesliga, dov’eravamo rimasti?

Bayern Monaco 55, Borussia Dortmund 51, Lipsia 50 e Borussia Moenchengladback 49 (e magari anche Bayer Leverkusen 47). Da anni la Bundesliga non arrivava a 9 giornate dal termine con quattro squadre in 6 punti, o cinque in 8, se vogliamo aggiungere anche le ‘Aspirine’ tra le candidate al Meisterschale, il trofeo che viene assegnato ai campioni nazionali di Germania.

Le prime quattro in classifica, come in Italia, accedono direttamente alla fase ai gironi di Champions League, mentre la quinta va alla fase a gironi dell’Europa League, con la 6° obbligata a passare dai preliminari. La lotta per la Champions è ancora apertissima tra le prime cinque in classifica, mentre lo Schalke 04 – 6° a 37 punti – deve preoccuparsi di difendersi dagli attacchi di quasi mezza Bundesliga.

Dai 36 punti del Wolfsburg 7° ai 30 dello Union Berlin 11° ci sono infatti altre tre squadre che possono ancora lottare per un posto in Europa: Friburgo (36 punti ma una differenza reti peggiore rispetto al Wolfsburg), Hoffenheim (35) e Colonia (32) non sono affatto tagliati fuori.

Anche la lotta per non retrocedere in Zweite Liga (la Serie B tedesca) è ancora serrata. Se Paderborn e Werder Brema sono le squadre più pericolanti, perché rispettivamente ultima e penultima con 16 e 18 punti, il Fortuna Dusseldorf occupa attualmente il 16° posto a quota 22 e si giocherebbe lo spareggio-salvezza contro la 3° di Zweite Liga (attualmente l’Amburgo). La squadra della capitale del Land della Renania Settentrionale ha 4 punti di distacco dal Magonza, 15°, e 5 dall’Augusta, 16°.

I match clou della 26° giornata

Come detto, il campionato tedesco riprende la sua corsa a partire da sabato 16 maggio, e con lui naturalmente le scommesse sulla Bundesliga. Il match di cartello è senza dubbio Borussia Dortmund-Schalke 04: i padroni di casa sono nettamente i favoriti, come dimostra la quota di 1.49 sul successo degli uomini di Lucien Favre. Molto alti invece il pareggio, a 4.40, e la vittoria esterna, quotata addirittura 6.20.

La capolista Bayern Monaco sarà impegnata domenica sul campo dello Union Berlino, in un match che non dovrebbe rappresentare un ostacolo per lo squadrone di Monaco: non a caso il 2 paga solo 1.23, a fronte di un 6.40 sulla X e addirittura 12 sulla vittoria dei locali.

Delicatissima anche la sfida tra Fortuna Dusseldorf e Paderborn, con gli ospiti all’ultima chiamata per cercare di restare agganciati al sogno-salvezza. Il match è molto equilibrato, come dimostra l’alta quota di 2.12 sul segno 1, di 3.55 sul segno X e di 3.25 sul 2.