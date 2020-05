Bale: “I fischi del pubblico ti fanno perdere la fiducia. Perché lo fanno?”

Gareth Bale racconta a Marca cosa prova quando viene fischiato dai tifosi del Real Madrid.

“I fischi ti fanno sentire peggio, perdi la fiducia. Quando sprechi un’opportunità e ti fischiano, l’obiettivo diventa più piccolo. Ho avuto 80.000 persone a fischiarmi al Bernabéu. Ti chiedi: come è possibile? Non è una buona cosa. La prima volta mi sono chiesto: che cos’è questo?.

Perché fischiano?

Il gallese ha spiegato che dopo le partite cerca sempre di disconnettersi:

“Se quando arrivi a casa vedi persone che parlano di calcio, ti causano problemi mentali. Nel calcio puoi giocare in modo fantastico ma non segnare in cinque partite e la gente dice che sei in un momento orribile. Se sai di aver giocato bene, ma la gente dice di no, la tua opinione è la cosa più importante. Quello che mi dicono non importa”.