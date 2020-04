La Roma regala la spesa e i disinfettanti agli abbonati over 75 (VIDEO)

‪Grande solidarietà dell’ASRoma in questo momento di emergenza per il coronavirus. La società sportiva si è resa protagonista di diverse azioni, non solo avviando una raccolta fondi per lo Spallanzani, ma mettendosi in moto con le consegne di Roma Cares, distribuendo presidi sanitari in due ospedali, generi alimentari e mascherine per i più bisognosi in tre parrocchie delle periferie, 200 mascherine, 600 guanti e maglie della Roma per bambini in due case famiglia