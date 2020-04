Germania, il ministero del Lavoro: «i calciatori dovranno giocare con la mascherina»

Il gioco dovrebbe essere interrotto qualora la mascherina dovesse scivolare. Lo staff medico della Nazionale: «I giocatori dovrebbero rifiutarsi»

La Germania potrebbe essere il primo Paese a tornare a giocare a calcio. Ma il progetto è accompagnato da forti perplessità. La Gazzetta ha pubblicato una serie di indicazioni previste tra cui una particolare: se un calciatore dovesse essere trovato positivo, non se ne farebbe menzione alla stampa.

Nel pomeriggio è emersa un’altra novità anticipata dallo Spiegel. Il Ministero del Lavoro ha raccomandato di giocare con la mascherina per proteggersi dai rischi di contagio del coronavirus. La mascherina – è scritto – dovrebbe essere fatta in modo «da non scivolare dal viso in caso di scatti veloci, colpi di testa e contrasti di gioco».

«Giocatori e arbitri durante le partite dovrebbero indossare una mascherina per proteggere naso e bocca. Una protezione diversa da quelle in commercio, fatta di materiale non scivoloso anche per corse, colpi di testa e contrasti». Se dovesse inumidirsi troppo, andrebbe cambiata ogni quindici minuti.

Nel caso in cui al giocatore dovesse cadere la mascherina, il gioco andrebbe immediatamente interrotto.

Viene riportata la dichiarazione di un portavoce dello staff medico della Nazionale: «I giocatori dovrebbero rifiutarsi».

Per il ds del Lipsia Markus Kroesche, «è un’idea interessante, ma con la mascherina si può sprintare verso il pallone una volta, non credo tante».