Crescono le spese per i procuratori nel 2019. Il Napoli ha speso 5,2 milioni

Le cifre in uscita per gli agenti sono del 9,6% in più rispetto al 2018. Juve, Inter e Roma sul podio, il club di De Laurentiis in 11esima posizione

La FIGC ha reso noti, in base all’art.8 sulla trasparenza, i Compensi dei Procuratori Sportivi per l’anno 2019 in Serie A, squadra per squadra.

Complessivamente, dall’1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 le società di serie A hanno versato ai procuratori 187 milioni con un aumento del 9.6% rispetto alla passata stagione. Le cifre non si riferiscono solo ai compensi per i trasferimenti, ma anche per i rinnovi dei contratti. La media dovrebbe essere di circa 8,55 milioni di euro per ciascuna squadra.

Sul podio troviamo innanzitutto la Juve seguita dall’Inter e dalla Roma. I bianconeri hanno speso 44,3 milioni di euro, l’Inter 31,8 milioni e la Roma 23,2 milioni. Insieme al Milan queste quattro le squadre da sole hanno speso oltre 10 milioni di euro.

Il Napoli si assesta in 11esima posizione con 5,2 milioni