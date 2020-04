CorSport: la Federcalcio irritata per il no di Rezza alla ripresa del campionato

Parola di Giovanni Rezza, direttore del dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore della Sanità e membro del Comitato tecnico scientifico del Governo. La sua dichiarazione, in conferenza stampa con la Protezione civile, non è stata gradita dalla Figc, scrive il Corriere dello Sport.

Rezza ha chiarito che si tratta di un suo parere personale, ma ha anche aggiunto “penso che possa essere condiviso dal Comitato tecnico scientifico”.

In serata, poi, una frenata parziale con la precisazione:

Ma intanto, scrive il quotidiano sportivo,

“restano però lo sconcerto e l’irritazione della Federcalcio. Da un lato per la sostanza e dall’altro per i tempi. In questi giorni, infatti, ci sono già stati contatti con alcuni componenti del Comitato tecnico scientifico di cui fa parte Rezza e non sono emerse lo stesso tipo di considerazioni. Insomma, l’idea è che si tratti di un parere personale, come per altro in parte ammesso dallo stesso Rezza. Inoltre, viene fatto notare come sia prematuro sbilanciarsi con tutto questo anticipo”.