Stasera il Clasìco del declino: 15 anni fa il primo di Messi e Sergio Ramos

Real Madrid e Barcellona sono squadre appannate, anche se in testa alla classifica. La Gazzetta ricorda la prima dei due capitani, avevano 18 e 19 anni

Stasera si gioca Real Madrid-Barcellona. La Gazzetta oggi ricorda il match del 19 novembre 2005, il primo clasìco di Sergio Ramos e Messi. Il primo aveva 19 anni, il secondo 18. Il primo fu ridicolizzato da Ronaldinho. Il secondo uscì al 70esimo e fu sostituito da Iniesta.

Stasera si sfideranno per la 41ª volta. Sono passati 14 anni e un po’ di mesi. I due sono ancora li. Capitani. Simboli. Bandiere. I due uomini con più Clásicos disputati nella storia della sfida che simbolizza la Liga: Sergio oggi arriva a 44, Messi a 43 superando Gento, Sanchis e Xavi che si sono fermati a 42.

Questo sarà il Clasìco del declino, anche se Barça e Real sono primo e secondo.

Oggi il Clásico brilla meno di un tempo. Perché se n’è andato Ronaldo (divorzio disastroso per il Madrid), perché i campioni sono meno di una volta o stanno invecchiando, e infatti Madrid e Barça appaiono inesorabilmente avviate alla fine di cicli gloriosi. Il Barcellona è avanti di 2 punti perché ne ha recuperati ai rivali addirittura 5 in due giornate. È segnato da faide interne, con il Barçagate e la lotta tra giocatori e presidenza. Però ha Messi. Il Madrid dopo 4 mesi senza sconfitte ha vinto una sola delle ultime 5 sfide, uscendo dalla Copa del Rey, compromettendo la Champions e scivolando in Liga.