Sky: Milik caso spinoso. Fatica a trovare l’intesa con il club. Probabile addio a giugno

A Sky Sport ha parlato Massimo Ugolini. Il tema è il rinnovo di Mertens e la questione relativa invece a quello di Milik.

“La situazione più complessa è quella di Milik. Per quanto riguarda Mertens c’è reciproca soddisfazione. Manca solo la firma. E’ un rinnovo importante dal punto di vista tecnico e sportivo. Ed anche un segnale forte all’ambiente da parte della proprietà. Il messaggio è che riesce a tenere Mertens nonostante le sirene dei grandi club. E’ un segnale importante anche per l’attacco della prossima stagione. Mertens è titolare, Milik va in scadenza. Il polacco fatica a trovare l’intesa con il club. Se arriva anche Petagna, gli spazi si restringono. Se non si trova l’intesa il Napoli cederà Milik a giugno”.