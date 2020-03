Repubblica: il calcio perde quanto Alitalia e se le tv chiedono indietro i soldi, salta tutto

Repubblica fa il punto sui conti del calcio italiano. E lo paragona ad Alitalia.

Lo tsunami del coronavirus rischia di mettere al tappeto la Serie A che si presenta all’appuntamento con il Covid-19 in condizioni finanziarie precarie e con un buco nei conti di 750mila euro al giorno, quasi come l’Alitalia. I numeri sono pietre: il bilancio 2018/2019 (prima della pandemia) delle 20 squadre della massima divisione si è chiuso con un passivo salito da 65 a 274 milioni. Una voragine destinata ad allargarsi di molto per i danni del virus: Sky, Dazn, Rai e Img dovrebbero versare ai club a maggio l’ultima rata da 340 milioni dei diritti tv di questa stagione (1,3 miliardi in tutto). E di fronte allo stop del Campionato potrebbero sospendere i pagamenti, avviando un contenzioso con la Lega.

Scrive Ettore Livini che il timido tentativo di austerity è naufragato: “gli stipendi per i giocatori sono cresciuti nell’ultimo anno del 17% e si mangiano da soli il 47% delle entrate”.

Che “La Borsa, che di soldi ne mastica, ha già fiutato aria di tempesta”. A Piazza Affari il titolo della Juventus ha perso il 50% a dal giorno del primo contagio a Codogno. La Lazio il 57% e la Roma il 32.

Se il campionato non dovesse concludersi, lo scenario sarebbe drammatico.

Le tv potrebbero chiedere indietro i soldi alle squadre (che in molti casi hanno già contabilizzato in bilancio tutto l’incasso dell’anno), gli sponsor pure, i tifosi potrebbero reclamare i soldi dei loro abbonamenti. Uno scenario da incubo che la Lega sta provando a esorcizzare chiedendo un salvagente allo Stato sotto forma di quote maggiori delle scommesse sportive, defiscalizzazioni, clausole di salvaguardia per garantire il raggiungimento degli obiettivi economici. Un aiuto pubblico per provare a tenere a galla il pallone (sgonfiato) della serie A.