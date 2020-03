Report Napoli: Koulibaly non ancora al meglio, Elmas lavora a parte

Ancora preparazione differenziata per Meret, che risente di un doppio infortunio. Llorente, Younes hanno svolto lavoro personalizzato in palestra

Il Verona, per quanto in anticipo al venerdì sera della prossima settimana, è ancora lontano. E il Napoli continua la preparazione nella pausa imposta dalla rimodulazione dei calendari.

Il report dall’allenamento dice che oggi a Castelvolturno Elmas ha lavorato a parte, Malcuit si è allenato tra campo e palestra, e “Koulibaly ha lavorato in campo svolgendo però parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato. Llorente, Younes hanno svolto lavoro personalizzato in palestra”.

Resta dunque un po’ traballante la condizione di Koulibaly, soprattutto in vista del ritorno di Champions League contro il Barcellona.

Meret, invece, continua a lavorare a parte funestato dagli acciacchi. “Il portiere – scrive la società – presenta i postumi di un trauma contusivo con edema intraspongioso intorno alla cresta iliaca sinistra, oltre a manifestare esiti distrattivi di lieve grado a carico dei muscoli obliqui”.