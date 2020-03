Mura: la Lega è un posto dove si discute pesantemente e alla fine si fa quello che dice Lotito

Su Repubblica commenta la querelle tra Governo, Federcalcio e Lega Serie A per la trasmissione delle partite di campionato a porte chiuse in chiaro, in tv

Gianni Mura, su Repubblica, scrive della querelle tra Governo, Federcalcio e Lega per la trasmissione delle partite di campionato a porte chiuse in chiaro, in tv. Nella Lega si discute, anche pesantemente, scrive, ma alla fine decide sempre Lotito cosa c’è da fare.

“Mentre scrivo resta da chiarire se le partite saranno trasmesse in chiaro oppure no. Al chiaro sono favorevoli il Governo e la Federcalcio, in Lega si discute. Se posso parafrasare Lineker, sempre che questa frase arcinota sia da far risalire a lui («Il calcio è uno sport dove si gioca in undici e alla fine vincono i tedeschi»), la Lega è un posto dove si discute sempre, anche pesantemente, e alla fine si fa quello che dice Lotito”.