Mattino: il piano d’emergenza del Napoli per la trasferta a Verona

Se si deciderà di giocare il Napoli ha deciso di partire con un charter in mattinata e far rientro la sera subito dopo la gara

Men tre da un momento all’altro si attende lo stop del campionato di Serie A, il Napoli si prepara nel caso in cui si si decidesse di andare avanti a giocare. Venerdì ci sarebbe la ripresa con la trasferta a Verona e il pensiero della società è quello di limitare il più possibile di restare al nord, nonostante il fatto che Verona non sia zona rossa, come riporta il Mattino.

Il Napoli pensa di partire per Verona direttamente in charter al mattino del giorno della partita, venerdì 13, sbarcando all’aeroporto di Villafranca verso le 11 e facendo ritorno subito dopo al gara, in tarda serata.