Lo sport collassa, e la Lega “consiglia” alle squadre senza coppe di non allenarsi per 7 giorni

Nel frattempo anche le coppe stanno per fermarsi, come tutto il resto. Ovviamente molte squadre di Serie A avevano già provveduto a fermarsi

Mentre i campionati chiudono, gli atleti vanno in ritiro volontario, le squadre si rifiutano di andare a giocare le Coppe Europee e persino la Uefa è costretta a fare un piccolo passo indietro rinviando due partite, la Lega di Serie A, a campionato sospeso “consiglia” – ma “fortemente” – le squadre non impegnate nelle coppe europee di sospendere gli allenamenti per una settimana. Cosa che ovviamente in molti già avevano provveduto a fare.

La Lega, nella nota pubblicata sul suo sito ufficiale, poi raccomanda ai giocatori “di restare presso il proprio domicilio in stretto contatto con lo staff sanitario, evitando rientri presso le residenze e contatti sociali non strettamente necessari”.

L’ultimo punto la Lega lo dedica alle istituzioni sovranazionali, l’Uefa e la Fifa appunto, e a loro “richiede la consueta sensibilità verso le tematiche mediche e sociali, ponendo prioritaria attenzione alla tutela della salute del mondo professionistico, pur nel rispetto delle esigenze sportive”.