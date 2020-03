Bernardeschi va in ritiro volontario: devo giocare, ma voglio proteggere la mia famiglia

Siamo passati in pochi mesi dal ritiro punitivo (e agli ammutinamenti) al ritiro precauzionale: l’Uefa fa andare avanti le coppe e il centrocampista della Juve non vuol contagiare i familiari

Appena in autunno il Napoli si ammutinava per non tornare in ritiro, dando il via alla crisi che tutti conosciamo. Sono passati pochi mesi, il mondo è letteralmente cambiato per l’epidemia di coronavirus, e ora il ritiro diventa una forma “volontaria” di protezione dei propri cari.

Federico Bernardeschi si isola dalla famiglia. Deve continuare a giocare, perché nonostante il blocco totale in Italia l’Uefa va dritta e non si smuove: le coppe vanno avanti. Per cui la Juve continua la preparazione, e il centrocampista bianconero non potendo chiudersi in casa come vorrebbe il decreto, preferisce chiudersi… nello spogliatoio.

“Sono giorni che vivo uno stato d’animo di confusione e di incertezza di riflessione per quello che sta accadendo – scrive su Instagram – So bene che la cosa migliore da fare per tutti quanti in questo momento è seguire le direttive del Governo, stare a casa, ridurre al minimo il rischio di contagio. È quello che vi invito a fare, mentre noi scenderemo in campo, ancora, per provare a distrarvi un po’, regalandovi qualche ora di spettacolo. Sappiate che noi siamo controllati, anche se è ovvio non privi di rischi e ho deciso per questo di andare in ritiro domani anche per tutelare la mia famiglia e, in generale, limitare al massimo le possibilità che accada qualcosa”.