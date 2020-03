Il Mattino: i meriti di Gattuso allenatore non aziendalista

“È riuscito a riaprire una stagione grigia, anzi peggio. Con la vittoria sul Torino è arrivato a quota 9 (in 15 gare), una in più di Ancelotti (in 21)”

Ecco cosa scrive Francesco De Luca nel suo editoriale sul Mattino.

Aspettando il risultato di Cagliari- Roma, il Napoli si è portato a -3 dai giallorossi e dal quinto posto. È riuscito a riaprire una stagione grigia, anzi peggio, grazie al lavoro di Gattuso, partito male perché c’erano molte scorie da eliminare e andato poi avanti con decisione, facendo anche scelte da allenatore non aziendalista, come l’esclusione di Meret. Ma Rino è questo e dev’essere valutato per i risultati: con la vittoria sul Torino è arrivato a quota 9 (in 15 gare), una in più di Ancelotti (in 21).