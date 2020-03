I dati dell’epidemia in Italia: 3815 nuovi positivi e 756 decessi

I numeri del contagio da Covid-19 nella nostra penisola. Le vittime raggiungono un totale di 10.779. I dati sono in leggero calo rispetto a quelli di ieri

Il capo della Protezione civile, Borrelli, ha fatto il punto sulla situazione dell’epidemia in Italia. I nuovi positivi, oggi, sono 3815. I nuovi decessi sono 756, per un totale di 10.779 vittime da quando il virus ha iniziato a circolare in Italia.

Rispetto a ieri ci sono 646 guariti in più, per un totale di 13.030 dall’inizio dell’emergenza.

Rispetto a ieri, il trend dei contagiati è in lievissima diminuzione. In flessione anche il numero delle vittime, che ieri erano aumentati di 889 in un solo giorno.