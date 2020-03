Gori: “I morti Covid-19 sono 212 più dei dati ufficiali”

Il sindaco di Bergamo su Twitter: “A Bergamo, dall’1 al 24 marzo, i decessi dei residenti sono stati 446: 348 più della media degli ultimi anni (98). Con una mortalità all’1,5-2% i contagiati in città sarebbero tra 17 e 23mila”

Per il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, i numeri ufficiali dei decessi Covid-19 per la città non sono attendibili. L’ha detto più volte. Oggi torna a ribadirlo su Twitter. Dal 1 al 24 marzo sono morti 446 bergamaschi. Andando a ritroso negli ultimi anni, sono 348 più della media. I decessi ufficiali, invece, sono 136. Ne mancano 212.

Il sindaco conclude dicendo che con una mortalità tra l’1,5 e il 2% i contagiati, in città, sarebbero tra i 17mila e i 23mila.

