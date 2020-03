E anche la Germania ammette: “Il coronavirus infetterà il 70% della popolazione tedesca”

Dopo un primo periodo in silenzio la cancelliera tedesca parla dell’epidemia inevitabile: “Ora si tratta solo di rallentare il contagio”

Il silenzio non è bastato a contenere l’epidemia in Germania. Nel momento di picco epidemico verticale, in cui l’Europa pare essersi svegliata di colpo in un incubo che per un po’ aveva creduto di poter circoscrivere in Italia, anche la cancelliera Angela Merkel è costretta ad andare in conferenza a stampa e dire che “Se la situazione resta quella attuale, finché non sarà trovato un antidoto, nei prossimi mesi e forse anni si infetterà tra il 60 e il 70% della popolazione”.

Mentre il calcio tedesco registra il suo primo caso di Covid-19 positivo in campo, Merkel ammette che l’unica opzione possibile è rallentare la dinamica del contagio, “perché il sistema sanitario non venga messo sotto pressione”.